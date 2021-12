Júpiter e Saturno - Reprodução de Internet

Júpiter e SaturnoReprodução de Internet

Publicado 09/12/2021 06:00

ÁRIES



Trocar ideias com os colegas pode ser enriquecedor. Escute bastante, encontre um meio-termo e aprenda. Na união, não deixe a insegurança prevalecer.



TOURO



Boas vibrações para você buscar as mudanças que deseja. Tenha cautela no convívio com os colegas. A popularidade nas paqueras vai estar em alta.



GÊMEOS



Tenha cautela para não parecer afobada demais. Demonstre disposição para aprender. Quem procura um novo amor vai arrasar na conquista.



CÂNCER



Você pode ter uma boa oportunidade de propor melhorias. Pode sugerir novos jeitos de agilizar o serviço. Paixão e sedução vão pintar na vida em casal.



LEÃO



O trabalho em equipe vai exigir mais paciência. Será preciso dialogar para evitar discussões. Pode iniciar um namoro ou esquentar o clima no romance.



VIRGEM



Ótimo pique para o trabalho. Quem precisa de uma grana extra pode ter boas ideias para faturar. A Lua aumenta o desejo de namorar sério.



LIBRA



Controle a impulsividade com dinheiro. No trabalho, pode dar ótimas ideias para facilitar o serviço. Vai arrasar nas paqueras. Não perca tempo com ciúme.



ESCORPIÃO



Cuidado para não ser controladora demais em família. A Lua indica sorte em jogos e sorteios e envia boas vibrações para a conquista. Na união, clima de romantismo.



SAGITÁRIO



Fique longe de pessoas pessimistas ou mentirosas. Pode se destacar no trabalho. Ex-amor pode reacender algo - avalie se vale a pena.



CAPRICÓRNIO



Se tem dívida, pode tentar renegociar valores e prazos. Só não convém contar com amigos ou buscar empréstimo. No romance, faça planos.



AQUÁRIO



Terá ideias inovadoras. A Lua envia vibrações para ganhar dinheiro! Forte atração por pessoa poderosa. Mostre ao par que você valoriza a segurança da união.



PEIXES



Terá que se concentrar nas tarefas. A Lua em Peixes vai realçar seus talentos. Na paquera, vai encantar com seu jeito carinhoso. Melhore o diálogo.