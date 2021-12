Sol - Reprodução de Internet

Publicado 07/12/2021 11:33

Rio - As superstições são alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. A espiritualidade pode ajudar a atrair abundância nos negócios para as finanças prosperarem e o dinheiro render ao longo do mês.

Ritual para abrir os caminhos nos negócios



Na semana da lua nova, quando for vender algo ou ter contato com os clientes, coloque três folhas de louros no seu sapato. Mentalize prosperidade e caminhos abertos nas vendas.