Oração - Reprodução de Internet

Publicado 06/12/2021 11:33

Rio - Os salmos são mensagens bíblicas que proporcionam conforto e ajudam a amenizar as questões da vida, dando tranquilidade e paz de espírito para enfrentar os problemas. O salmo é uma prece que ajuda na resolução dos conflitos pendentes. A oração também auxilia os humilhados e oprimidos, assim como os que querem afastar os maldosos e orgulhosos.

Salmo 93



O Senhor reina; está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder; o mundo também está firmado, e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então; tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muitos fiéis são os teus testemunhos; a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre.