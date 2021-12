Estrelas - NASA

EstrelasNASA

Publicado 05/12/2021 06:00

ÁRIES



Faça contato com amigos que não vê há tempos. Conversar com pessoas queridas vai te fazer bem. Na paquera, aposte em quem vale a pena.



TOURO



O dia é favorável para uma mudança no visual. Repense alguns planos e o futuro da sua carreira. Na relação, sintonia total com o seu bem.



GÊMEOS



É um bom dia para inventar hobbies para animar o domingão. O astral estimula os estudos. Sua sensualidade está no

auge e deve esquentar a intimidade.



CÂNCER



Pode organizar a casa e tirar dos armários tudo que não tem mais serventia. Curta o dia com as pessoas mais próximas. Pode iniciar um namoro.



LEÃO



A Lua incentiva você a cuidar do seu bem-estar. Aproveite o astral e arrume as suas coisas para a próxima semana. Vai querer viver um grande amor.



VIRGEM



Curta a vida e se divirta. O astral garante alegria, entusiasmo e muita descontração hoje. Você vai ter ótimas surpresas na conquista ou no romance.



LIBRA



Sua alegria será contagiante. Pela manhã pode preferir ficar com a família. Papos com gente descolada farão bem ao

seu astral e podem estimular as paqueras.



ESCORPIÃO



Ótimo astral para falar com pessoas queridas. Se precisa de grana, aproveite para fazer algo em casa para vender. Se está só, pode balançar por um ex-amor.



SAGITÁRIO



A Lua ajuda você a identificar o que realmente importa para a sua vida. O astral também favorece as finanças. No amor, seu coração vai querer segurança.



CAPRICÓRNIO



É possível que você receba uma grana com a qual já não contava mais ou que tenha ideias para aumentar os ganhos. Vai se sentir confiante na conquista.



AQUÁRIO



Momentos prazerosos com a turma. Júpiter em Aquário renova sua fé no futuro. Pode se envolver num romance secreto! Abra seu coração com a pessoa amada.



PEIXES



Fase de criatividade! Você pode ter ideias incríveis. Ótima sintonia com amigos e com gente nova. Companheirismo total a dois.