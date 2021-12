Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 04/12/2021 06:00

ÁRIES



Ótimo dia para retomar os estudos e investir na sua carreira. Aprenda com pessoas bem-sucedidas. Não dê espaço para insegurança no romance.



TOURO



Encare os seus desafios. Se quer dar uma guinada na carreira, corra atrás das oportunidades. Nos assuntos do coração, seu charme será irresistível.



GÊMEOS



Pode formar ótimos acordos e parcerias no mundo dos negócios. Na folga, há chance de curtir com boa companhia. Fortaleça o diálogo no amor.



CÂNCER



Você vai mostrar muita disciplina para cumprir as tarefas. Terá grande habilidade para convencer as pessoas. Forte atração pode se tornar um romance.



LEÃO



No trabalho, pode inventar novos meios de ganhar dinheiro. Explore a sua boa lábia para conseguir o que quiser. Use e abuse do seu poder de sedução.



VIRGEM



Converse sobre assuntos importantes com a família. O momento é muito positivo para quem trabalha em casa. Podem surgir alguns aborrecimentos com o mozão.



LIBRA



Sua comunicação acentuada vai ajudar a fazer acordos, divulgar e vender produtos e serviços. Nos relacionamentos em geral, vai esbanjar carisma.



ESCORPIÃO



Chances de aumentar os ganhos - faça a sua parte para engordar o bolso. Na paixão, você vai querer segurança e lealdade. Na união, evite cobranças.



SAGITÁRIO



A Lua reforça sua autoconfiança e disposição. Pode até ser procurada para dar conselhos: fale com sabedoria, sem interferir demais. Fase descontraída no amor.



CAPRICÓRNIO



Ótima fase para reconhecer seus limites, suas inseguranças e começar a superar todos eles. No trabalho e nos relacionamentos, cuidado com intrigas.



AQUÁRIO



Busque aliados para alcançar metas. Conheça gente nova e amplie seus contatos. Papo descontraído facilita a paquera. Na união, intimidade e muita sintonia!



PEIXES



Você está mais segura e fará tudo para atingir seus objetivos. Chances de se envolver com pessoa influente. A dois, capriche no visual. Faça planos com o par.