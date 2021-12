Constelação - NASA

Publicado 02/12/2021 06:00

ÁRIES



A Lua ajuda a identificar tudo o que te incomoda. Você pode repensar alguns planos. Vai caprichar na sedução e assumir o comando na intimidade.



TOURO



O céu estimula o trabalho em equipe. Busque o apoio dos colegas para cumprir metas. Na vida a dois, a união ficará ainda mais forte e intensa.



GÊMEOS



A Lua desperta seu lado mais responsável. Vai querer concentrar suas atenções no trabalho. No romance, evite discussões e invista na paixão.



CÂNCER



Você vai esbanjar criatividade e pode ter ótimas ideias na profissão. Os astros indicam sorte em jogos e apostas. Seu charme está com tudo na paquera.



LEÃO



Você vai se preocupar mais com a sua estabilidade no emprego. Busque demonstrar a sua competência. Boa cumplicidade com o amor.



VIRGEM



A Lua desperta a sua curiosidade. Pode aproveitar para fazer cursos e procurar emprego. Ótima sintonia com o mozão. Capriche na sedução.



LIBRA



Controlar os gastos será um desafio. Mas pode aumentar os ganhos com o trabalho. Cuidar da família fará bem ao coração. No amor, vai valorizar a segurança.



ESCORPIÃO



Trabalho em equipe vai exigir jogo de cintura. Pegue leve com a teimosia. Charme e bom papo serão seus trunfos na paquera. O romance pede paciência.



SAGITÁRIO



O cansaço pode pesar, então avalie o que é prioridade e respeite seus limites. Pessoa discreta pode chamar sua atenção. A dois, realize suas fantasias no sexo.



CAPRICÓRNIO



Bom dia para investir nos projetos para o futuro e receber apoio. Pode pintar paixão por alguém da turma. O céu reforça o companheirismo a dois.



AQUÁRIO



No trabalho, mostre iniciativa e determinação. Bons resultados nas finanças! Pode se envolver com alguém

importante. A dois, corra atrás de seus sonhos.



PEIXES



Terá facilidade para aprender. Incremente o currículo. Converse com o par ou crush para aumentar a sintonia entre vocês. Quebre a rotina no sexo!