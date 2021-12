Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 01/12/2021 06:00

ÁRIES



Procure se unir aos colegas no trabalho para atingir metas. Pode pintar uma grana inesperada. No amor, o início do dia talvez ajude o casal.



TOURO



Vai ter muita sorte para sua carreira. Corra atrás do que quer e conquiste o sucesso. Na vida a dois, união e cumplicidade têm tudo para aumentar.



GÊMEOS



A Lua garante pique em dobro para você encarar o trabalho. Participe de treinamentos para subir na carreira. Com o par, faça planos para o futuro.



CÂNCER



Quem trabalha em casa pode ter uma manhã bem lucrativa. Você vai ter criatividade de sobra no serviço. Fase perfeita para namorar e seduzir.



LEÃO



O começo do dia vai ser positivo para você se acertar com alguém. No trabalho, pode retomar um antigo projeto. A dois, intimidade quente e carinhosa.



VIRGEM



Fique atenta às oportunidades profissionais. A Lua facilita a comunicação. Você vai estar mais extrovertida nas paqueras e vai conversar bastante.



LIBRA



Fase favorável para o seu bolso. Fique de olho nas oportunidades, só não assuma mais tarefas do que pode cumprir. A dois, não ceda ao ciúme.



ESCORPIÃO



O carinho da família será revigorante. Vai se sentir determinada para batalhar pelos seus objetivos, mas lembre-se de que cada pessoa tem um ritmo no trabalho.



SAGITÁRIO



Vai se concentrar melhor se puder fugir de ambientes barulhentos. Evite confiar demais nas pessoas. No amor, pode

se acertar com alguém do passado.



CAPRICÓRNIO



Júpiter envia estímulos para as finanças, então, vigie as oportunidades de aumentar os ganhos e controle os gastos. Conte com amigos para o que precisar.



AQUÁRIO



Poderá se destacar no trabalho. Otimismo em alta! Finanças em dia. No amor, escolha bem seus pretendentes. Some

forças com o par para realizar projetos.



PEIXES



Netuno lhe dá autoconfiança: encare seus medos! Estude mais. Vai atrair admiradores até sem querer! Descubra afinidades com o par. Desejos ardentes!