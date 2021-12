Meditação - Reprodução de Internet

Publicado 30/11/2021 16:10

Rio - Os amuletos são objetos que ajudam a preencher algo que está em falta na vida, como proteção, sorte e amor. Que tal fazer um patuá para ajudar a afastar o que está bloqueando o bom andamento da energia? O objeto místico contribui para a proteção e para atrair a sorte das pessoas que o utilizam.

Amuleto para atrair sorte



Pegue um ramo de hortelã, salsa e arruda e deixe no Sol durante a manhã. Depois retire as folhas e coloque dentro de um saco com uma figa. Amarre esse saco com uma fita e guarde dentro da sua bolsa ou mochila.