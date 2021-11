Sol - Reprodução de Internet

Publicado 30/11/2021 13:04

Rio - A falta de energia e disposição sem motivos aparente podem atrasar as tarefas e diminuir o interesse nas coisas de modo geral. Os banhos de limpeza energética ajudam a afastar o que está ocasionando uma vibração menor e melhoram a disposição. Veja como fazer o ritual!



Ritual para aumentar a disposição



Ferva três litros de água. Em seguida, acrescente três folhas de laranjeira, cinco folhas de eucalipto e um raminho de camomila. Ao ferver, desligue a solução e coe. Depois do banho de higiene, jogue a mistura do pescoço para baixo. Jogue as folhas coadas do ritual em um local de natureza.