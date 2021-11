Júpiter - Reprodução de Internet

Júpiter

Publicado 27/11/2021 06:00

ÁRIES



A saúde precisa de atenção. Cumpra as obrigações, mas respeite seus limites. Pode ter problemas na conquista pela distância. No romance, quebre a rotina.



TOURO



Há sinal de briga com alguém mais novo ou com o mozão. O astral melhora, então aproveite para dedicar mais carinho a quem ama. Na paquera, tome iniciativa.



GÊMEOS



Evite discussão por assuntos antigos. Se alguém oferecer ajuda, aceite, mas não baixe a guarda. Um ex pode atrapalhar a paquera ou despertar ciúme no par.



CÂNCER



Estará mais falante e poderá ampliar os contatos e se arriscar mais no trabalho. Mas preste atenção, porque podem te enrolar. Aproveite a noite com a galera.



LEÃO



Sua atenção estará voltada para as finanças. Cuidado com o apego a bens materiais - só renove o guarda-roupa se tiver condições. No amor, controle o ciúme.



VIRGEM



Estará mais firme para defender seus interesses e opiniões. Em casa, nada de perder a calma e arrumar briga. À noite, seu lado aventureiro anima o romance.



LIBRA



O dia começa tenso e fofocas podem atrapalhar seus planos. Se puder, tire um tempo para descansar. Investigue mais na paquera, mas confie mais no amor.



ESCORPIÃO



Finanças vão precisar de cuidados. Se tiver que se concentrar no serviço, não desconte em compras. A dois, sintonia ficará afiada, mas cuidado com o orçamento.



SAGITÁRIO



Pode ser uma boa se concentrar em uma coisa de cada vez. Não exagere nas críticas. Gaste a energia com exercícios. A vida amorosa fica em segundo plano.



CAPRICÓRNIO



Planos de viagem podem enfrentar problemas. Apostar no seu charme será a melhor maneira de flertar. Pode pintar novidade pra fechar a noite nas nuvens.



AQUÁRIO



Pode pintar briga com um amigo. Mudanças em casa contam com boas energias, mesmo se for só a decoração. Se está só, pode ter uma recaída com um ex-amor.



PEIXES



Logo cedo, ficar por perto das pessoas queridas pode acabar em briga, aposte na diplomacia. A sintonia com o mozão cresce. Lance recente pode se firmar.