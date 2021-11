Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 25/11/2021 06:00

ÁRIES



Vai ser preciso jogo de cintura, inclusive no trabalho. Atenção com os gastos. Se está só, vai ser fácil envolver alguém. A dois, pegue leve no ciúme.



TOURO



Vai ser preciso dedicação em casa e no trabalho. Se não esqueceu um ex, há risco de se machucar. Com o love, curta seu cantinho.



GÊMEOS



Pode faltar diplomacia, pintar fofoca ou gente intrometida, inclusive no amor. O jeito é tentar administrar esse caos e manter distância das redes sociais.



CÂNCER



Atenção com perda envolvendo um negócio, herança ou contrato. Com os amigos, aprenda a dizer "não" se necessário. No amor, ciúme pode causar problemas.



LEÃO



No trabalho e na vida pessoal, será preciso ceder um pouco para manter a harmonia. Confiança será o segredo para a conquista, mas diminua as expectativas.



VIRGEM



Assuntos místicos vão te interessar, mas não caia na conversa de qualquer um. Evite pegar no pé do mozão. Se está só, pode descobrir algo desagradável.



LIBRA



Se procura um emprego ou precisa de apoio, melhor não esperar ajuda de amigos. Dobre a atenção no serviço. Na vida amorosa será preciso jogo de cintura.



ESCORPIÃO



Vai buscar o reconhecimento que merece, mas maneire nas críticas e não alimente expectativas demais. Evite exigir demais no amor e no trabalho em equipe.



SAGITÁRIO



Hoje talvez as pessoas não estejam disponíveis para você. Adie o que for possível. Pode faltar disciplina na saúde. No romance, aposte no bom humor.



CAPRICÓRNIO



Bom momento para encerrar um ciclo. Talvez precise de ajustes no trabalho se não estiver feliz, mas atenção às finanças. No amor, ciúme pode atrapalhar.



AQUÁRIO



Trabalho em equipe precisa de cautela. O ciúme pode causar atritos no romance. Não fale sobre relacionamento sério se não quiser espantar um crush.



PEIXES



Não se distraia no serviço: revise tudo. A saúde pede mais cuidado. Quem já tem compromisso precisa tentar manter a paz. Na paquera, cuidado com lance proibido.