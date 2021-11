Carteira - Reprodução de Internet

23/11/2021

Rio - As simpatias são alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. A espiritualidade pode ajudar a atrair abundância e prosperidade para as finanças para melhorar as finanças ao longo do mês.

Simpatia para atrair dinheiro extra



Pegue três moedas de qualquer valor e embrulhe em um pedaço de tecido. Em seguida, cave um buraco no vaso ou em um canteiro ao lado de uma muda de dinheiro-em-penca e enterre o embrulho. Acenda uma vela e peça para que o seu anjo da guarda ajude a atrair um dinheiro extra. Quando a vela terminar de queimar, descarte no lixo.