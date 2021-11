Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 22/11/2021 06:00

ÁRIES



Equilibre os planos e as tarefas em casa. No trabalho, seja prática. A paquera pode render, ainda mais se quer superar alguém. Com o par, controle o ciúme.



TOURO



Vai ter habilidade para se comunicar. Aproveite para resolver um mal-entendido, mas foque no trabalho antes. Um lance pode animar seu coração se está só.



GÊMEOS



Vai dar um show na hora de lidar com dinheiro, aproveite para avaliar gastos. A possessividade vai dar as caras no romance. A paquera pode andar devagar.



CÂNCER



Seu jeito seguro e decidido pode ser interessante em alguns pontos, mas não vale exagerar. Passeio com a turma pode dar uma animada no seu astral.



LEÃO



Aja nos bastidores para dar conta do que precisa fazer. Talvez se torne assunto de fofoca se mostrar demais. Se quiser repensar o romance, essa é a hora.



VIRGEM



Deixe pra se divertir mais tarde. No trabalho, ouça pontos de vista. Talvez se interesse por ação social. Pontos em comum ajudam o romance a durar.



LIBRA



Hora de fazer projetos ambiciosos para o futuro e focar no que realmente importa. Se busca um amor, dê um rolê por aí. A dois, a relação tende a se firmar.



ESCORPIÃO



Vai ter disposição para sair por aí, mas também será preciso focar no trabalho. Boas vibes nas finanças. Invista em conhecimento. Muito carinho a dois.



SAGITÁRIO



Bom dia para sair da rotina no trabalho ou arrumar a casa. Se está livre, aposte na atração física. Também fica mais fácil incendiar a intimidade a dois.



CAPRICÓRNIO



Relacionamentos em destaque, mas talvez precise ter empatia e ceder algumas coisas. Boas energias no amor, mas na paquera, atenção pra não ser enganada.



AQUÁRIO



Tarefas de rotina podem ser finalizadas com esforço extra. O corpo pede atenção - não ignore os sinais. A rotina pode dominar o romance, mas não jogue a toalha.



PEIXES



Até as obrigações mais chatas devem correr numa boa, com criatividade. Tá na pista? Pode se preparar para ser o centro das atenções. O namoro também sai ganhando.