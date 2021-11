Eclipse lunar parcial ocorreu nesta sexta-feira - NASA/Brad Riza

Publicado 19/11/2021 14:30 | Atualizado 19/11/2021 15:25

Rio - O eclipse lunar ocorreu nesta sexta-feira aos 27 graus do eixo Touro-Escorpião. A astróloga Isabella Cariello explica que os eventos celestes são relevantes nos locais onde são visíveis. Neste caso, o continente americano, a Ásia, Oceania e uma parte da Europa estão sentindo a energia do acontecimento. Por mais que seja parcial, este será um dos fenômenos mais longos, que ainda conta com um ponto desafiador: a conjunção com a estrela Algol.

Segundo Isabella, é importante ressaltar que o eclipse é o momento em que ocorre a ocultação de uma luz. Então, para a Astrologia Tradicional, a luz é simbolismo de benesse e a falta dela representa o desafio, aquilo que não está de acordo com a consciência. “Desde a Antiguidade, o fenômeno era usado como um marcador de eventos que acontecem de forma bem repentina e profunda. No entanto, esses acontecimentos desafiadores e desastrosos que, posteriormente, geram benefícios.”Ainda de acordo com a astróloga, por ser um momento em que temporariamente há falta de luz, não é recomendado fazer nenhum tipo de ritual, onde há a abertura de algum portal. “Os rituais mexem com energias invisíveis e o eclipse abre um portal, ou seja, é um simbolismo que remete às sombras. A tendência é que espíritos que tenham uma vibração mais parecida com o evento celeste. A melhor coisa a ser feita é meditar, ter tranquilidade durante o dia, interiorizar, acender uma vela e fazer uma oração.”O ponto mais relevante deste eclipse lunar é a conjunção com a estrela Algol. Isabella Cariello revela que esse corpo celeste está relacionado ao mito da Medusa e, na Astrologia, essa relação pode ser interpretada como uma sensação de esgotamento e de injustiça. “Nesses dias, as pessoas podem se sentir presas ou sufocadas. Na Astrologia Antiga, a estrela Algol era tratada como uma estrela demoníaca. Então, se já temos um eclipse que mexe com questões sombrias junto a essa estrela, que traz um certo esgotamento, a melhor coisa a ser feita é ter serenidade e suavidade. O conselho é esperar para agir, a hora agora é de interiorização, porque o eclipse é quando a gente fica sem a luz da consciência. A luz remete à consciência, tanto que os luminares são significados essenciais, o momento de buscarmos em nós mesmos.”Os eclipses ocorrem próximos aos nodos lunares. Isabella conta que está em vigência o eixo Gêmeos-Sagitário, no entanto, esse evento celeste ocorrerá próximo a Touro-Escorpião, assim, trazendo à tona ativações diferentes para cada país. “Touro é um signo que fala da terra. Ele é o primeiro do zodíaco que está em contato com a natureza. Já Escorpião, está relacionado às águas profundas, a cura. Pode-se esperar do período mudanças em relação aos recursos materiais, questões climáticas e, também, estratégias e guerras. Então, pode ser uma temporada em que o veneno e a cura estejam em evidência”.A astróloga explica que as pessoas que têm planetas próximos ao grau 27 de Escorpião e Touro serão mais afetadas pela energia do fenômeno. “Os dois signos são fixos, assim como Leão e Aquário, que também vão sentir o evento celeste de uma forma mais leve. É importante observar em quais casas astrológicas Escorpião e Touro estão ocupando o Mapa Natal. A partir disso, será possível compreender os setores da vida que serão mais sentidos.”