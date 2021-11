Carteira - Reprodução de Internet

Publicado 18/11/2021 14:30

Rio - As simpatias são alternativas para conseguir o que é almejado e para o bom andamento de alguma esfera da vida. A espiritualidade pode ajudar a atrair abundância e prosperidade para as finanças para melhorar as finanças ao longo do mês.

Simpatia para sair do aperto financeiro



Acenda uma vela sobre um pires, pedindo ao universo abundância financeira. Coloque a simpatia em um lugar perto da porta de entrada da sua casa. Deixe queimar por completo e, em seguida, descarte a vela em um local de natureza. O pires pode ser utilizado normalmente.