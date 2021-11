Júpiter - Reprodução de Internet

JúpiterReprodução de Internet

Publicado 17/11/2021 06:00

ÁRIES



Sua habilidade para lidar com dinheiro se destaca. Pode conseguir comprar algo que há tempos desejava. No romance, disfarce a possessividade.



TOURO



Será preciso tomar a iniciativa pra chegar onde deseja, mas o excesso de ambição pode trazer problemas. No romance, diferenças podem provocar atritos.



GÊMEOS



Vai ser preciso calma para os desafios. No trabalho, priorize tarefas para fazer reservadamente, se sonha com promoção. O sexo promete pegar fogo!



CÂNCER



Teste novas maneiras de realizar tarefas para melhorar sua produtividade. A dois, compartilhe seus sonhos. Na paquera, pode surgir rivalidade.



LEÃO



Foque no serviço. Bom dia para repensar a carreira e cuidar da saúde. O visual ajuda a ganhar a atenção do crush. Mas há sinal de estresse a dois.



VIRGEM



Lua em Touro destaca a criatividade no trabalho e o espírito de equipe. Invista em conhecimento. Se está livre, aventura romântica pode acelerar seu coração!



LIBRA



Melhor adiantar as tarefas pendentes, pois pode ter imprevistos e atritos. Atenção ao lidar com dinheiro. Pode movimentar a vida amorosa à noite.



ESCORPIÃO



Aproveite o dia para conversar sobre projetos que dependem de colaboração. À tarde, podem surgir atritos. Se quer compromisso, não esconda o que sente.



SAGITÁRIO



Mergulhe no trabalho logo cedo. Dedicação e disciplina também serão importantes na saúde. À tarde, evite se distrair. No amor, a rotina dá as caras.



CAPRICÓRNIO



Criatividade e boas ideias são importantes para se destacar no trabalho. À tarde a comunicação pode ficar tensa. Controle os gatos. Boas energias no romance.



AQUÁRIO



Reserve um tempo para deixar a casa em ordem. Quem trabalha em home office pode ter desafios. Invista em programa caseiro pra fugir de problemas.



PEIXES



Com raciocínio rápido e boas ideias, vai se destacar no serviço, mas tome cuidado com as palavras. Amigos podem dar uma mão na paquera. Alto-astral com o par.