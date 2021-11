O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade - Reprodução de Internet

Publicado 16/11/2021 16:10

Rio - Os rituais servem para limpeza das baixas vibrações, assim, renovando as energias. Aprenda a receita do banho para ter momentos mais leves e pode ser um mecanismo para renovar as energias.



Banho para ter serenidade



Ferva um litro de água e acrescente três folhas de melissa, as pétalas de uma margarida e um punhado de alfazema. Ao amornar, coe a mistura e, após o banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo. As plantas devem ser descartadas em um jardim.