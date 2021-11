Sistema Solar - Reprodução de Internet

Publicado 14/11/2021 06:00

ÁRIES



Descanse de manhã, pois à tarde, vai sobrar energia. Se deixou os exercícios de lado, pode ser divertido voltar. Tome a iniciativa no romance.



TOURO



Passeio com amigos conta com as boas vibes, mas adiante as coisas se puder, pois o desejo de se afastar e descansar tende a crescer. Vida amorosa protegida.



GÊMEOS



Terá disposição para encarar tarefas. Mudanças são bem-vindas e você pode testar um novo look ou mudar os móveis. Reserve um tempo para se divertir.



CÂNCER



Planos de viagem protegidos. Você pode se sentir mais sensível com a sua aparência. Pode mudar visual, mas não se importe demais com a opinião dos outros.



LEÃO



Seu lado prático se destaca e pode aproveitar pra dar uma geral nas suas coisas. Reveja os hábitos com a saúde. Seu jeito aventureiro incendeia o romance.



VIRGEM



Relacionamentos protegidos de manhã. À tarde, porém, você pode se tornar um pouco mais fechada. A paixão esquenta a intimidade.



LIBRA



Deixe as tarefas em dia, até as mais chatas. O desejo de encontrar aquela pessoa especial deve crescer. Você e o mozão podem viver momentos incríveis!



ESCORPIÃO



Muita diversão com amigos. A companhia de pessoas mais jovens é uma boa. Curta muito o mozão. Há chance de se apaixonar por alguém que acabou de conhecer!



SAGITÁRIO



Dia para curtir a casa e deixá-la do seu jeito. Se quer casa própria ou tem dinheiro para receber, aguarde boas novas. Saia da rotina na vida amorosa.



CAPRICÓRNIO



Oportunidades de contatos animados de manhã. À tarde, vai curtir seu cantinho. Se busca novidades na paquera, melhor agir cedo. A dois, leveza e bom humor.



AQUÁRIO



Pode surgir oportunidade pra você encher o bolso logo cedo. Pode se preparar para um astral animado no romance. Dar uma voltinha por aí pode ser divertido.



PEIXES



O dia com a galera vai ser divertido. Se está viajando, explore lugares novos. A vida a dois fica gostosa se quebrar a rotina. Cuidado com a possessividade.