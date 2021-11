Casal - Reprodução de Internet

Publicado 12/11/2021 15:02

Rio - Os banhos são instrumentos para a proteção e alcançar o que é desejado. O período da lua nova é propício para dar o pontapé inicial em algum aspecto da vida. Nessa fase da lunação, rituais para aumentar o magnetismo e atrair uma paixão são recomendados.



Banho para atrair paixão



Ferva um litro de água. Acrescente as pétalas de calêndula, três violetas e um punhado de arruda. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo e espere a solução amornar. Depois do banho higiênico, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando caminhos abertos para o amor.