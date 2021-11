Janela - Reprodução de Internet

JanelaReprodução de Internet

Publicado 11/11/2021 13:40

Rio - O mau-olhado é como as energias negativas enviadas para outra pessoa são popularmente conhecidas. Quem as recebe costuma sentir cansaço, angústia e desânimo. Você sabia que as simpatias podem ajudar a proteger contra essa vibração? Aprenda!



Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 11 de novembro de 2021

Simpatia para melhor o astral do ambiente



Coloque em um copo d’água três colheres de sal grosso e um pedaço de carvão. Deixe-o perto da porta de entrada da sua casa. Troque o ritual toda semana.