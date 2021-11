Lua Nova - Shutterstock

Publicado 11/11/2021 15:02

Rio - Às vezes a sensação é de que as coisas não andam conforme o esperado. Os rituais podem ajudar a abrir os caminhos e a atrair energias positivas, como sorte e prosperidade. Além disso, purificam a alma, dão mais energia e aumentam a proteção contra a maré de má sorte.



Ritual para sair da maré de azar



Na lua nova, plante uma muda de lavanda em um vaso junto com uma moeda. No fim da lunação, ou seja, no período da lua minguante, retire a moeda e enrole em um pedaço de pano. Imagine boas energias entrando na sua vida e mantenha o embrulho em um local escondido.