Constelação - Reprodução de Internet

ConstelaçãoReprodução de Internet

Publicado 12/11/2021 06:00

ÁRIES



Siga seu sexto sentido se tiver que tomar decisões na vida profissional e mantenha segredo. Se vai viajar, aja com cautela. No romance, não vai faltar ânimo.



TOURO



Pode se aborrecer com a rotina, mas tente superar entrando em projetos mais ousados. Amizades contam com boas energias, inclusive para ajudar no romance.



GÊMEOS



Não vai poupar esforço para atingir objetivos. Mostre seu lado responsável. É hora de retomar os cuidados com o corpo. No amor, diminua expectativas.



CÂNCER



A Lua traz à tona seu lado aventureiro mas, primeiro, foque nas tarefas que precisa terminar. Invista em conhecimento. A vida amorosa fica movimentada.



LEÃO



O trabalho vai ocupar seu tempo. Bom momento para fazer ajustes em sua vida, inclusive no serviço. Se está só, um ex pode reacender uma paixão.



VIRGEM



O que puder ser feito em colaboração pode dar mais certo. Vai ser divertido botar o papo em dia com amigos. Se tá na pista, chances de algo estável.



LIBRA



Tarefas devem correr bem. Finanças estão protegidas e há chance de descolar grana. Planos com o par podem ser adiados. Tá a fim de alguém? Tente se aproximar!



ESCORPIÃO



Sua criatividade está tinindo, foque nas tarefas! Compartilhar ideias e ampliar contatos podem abrir portas. Vai brilhar na conquista! Clima de puro love com o par.



SAGITÁRIO



Sua atenção se concentra na família. Há chance de grana extra com serviços para a casa. Um amor antigo pode ressurgir. Se tem alguém, controle o ciúme.



CAPRICÓRNIO



A Lua destaca seu poder de comunicação - use isso a seu favor no trabalho. Aproveite para botar o papo em dia com amigos ou invente programas se tiver um amor.



AQUÁRIO



O esforço dos últimos tempos pode render uma grana. Também há chance de receber dinheiro que não estava esperando. Cuidado para não pressionar demais no amor.



PEIXES



Batalhe pelos seus interesses. Aproveite para conhecer gente nova. Boa noite pra reunir a galera. Seu jeito confiante vai fazer bem no romance.