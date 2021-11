A lavanda é um ingrediente que ajuda a limpeza energética - Reprodução de Internet

Publicado 11/11/2021 17:00

Rio - A casa passou a ser o centro das relações sociais nos últimos anos. Quando os ânimos estão à flor da pele, as simpatias podem ser uma alternativa para aliviar as tensões, harmonia e trazer tranquilidade para a casa.



Simpatia para atrair boas energias para o lar



Coloque as pétalas de uma rosa branca e um punhado de sal grosso em um copo d’água, mentalizando proteção e boas energias no seu lar. Deixe o copo com o ritual na janela durante todo o dia. De noite, jogue a solução em um canteiro de flores.