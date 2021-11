Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 13/11/2021 06:00

ÁRIES



Analise detalhes de assuntos que envolvem dinheiro. Boa semana para meditar. No amor, chance de realizar fantasia antiga. Clima de mistério na paquera!



TOURO



Planos com a turma recebem boas vibes, mas aprenda a ceder às vezes. Amigos podem ter papel no romance. Se já tem alguém, valorize os pontos em comum.



GÊMEOS



Há chance de dar um salto na carreira. Anote os planos a longo prazo. A vida amorosa fica em segundo plano. Mas, se está só, alguém popular pode surgir.



CÂNCER



Se tem planos de botar os pés na estrada, vá em frente. Se está só, há chance de se apaixonar por quem mora em outra cidade ou que conheceu em viagem.



LEÃO



Se busca emprego, pode ter boas novas ou pelo menos boas ideias. Evite se apegar ao que já passou, mesmo com objetos. A paixão anima os momentos a dois.



VIRGEM



Ótimo astral para quem tem planos de viajar. Depois do almoço, porém, redobre a atenção se for pegar estrada. No romance, o diálogo pode fazer maravilhas!



LIBRA



Tarefas urgentes pedem atenção. Pode rolar um serviço novo, mas faça sua parte. Cuide da saúde! Seja mais maleável com o love. Mostre atitude na paquera!



ESCORPIÃO



Dia de sorte! Relações protegidas e seu lado suave vai surpreender pessoas queridas. Vai chover contatinhos! Declarações de amor temperam a vida a dois.



SAGITÁRIO



Saia para visitar parentes que não vê há tempos. Se ficar em casa, cuide da saúde com dieta e exercícios. Quem tem um mozão pode investir em programa caseiro.



CAPRICÓRNIO



Vai dar um show de simpatia e saberá como tocar o coração e a mente das pessoas. Aproveite para bater perna e respirar ar puro. O romance fica leve e animado.



AQUÁRIO



A família pode ajudar a comprar algo valioso, fazer uma reforma rápida ou iniciar um negócio. Se tem uma relação firme, converse sobre o futuro financeiro.



PEIXES



Bom momento pra fazer as pazes com pessoas queridas e resolver mal-entendidos. Na paquera, vai se destacar com seu jeito descontraído. Romance protegido.