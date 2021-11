Constelação - Reprodução de Internet

Publicado 16/11/2021 06:00

ÁRIES



O dia começa com pique, mas o astral pode ficar tenso à tarde. Há chance de abandonar maus hábitos. No romance, um mistério pode acelerar o coração.



TOURO



Se for viajar ou se entrar em contato com alguém de longe, dobre os cuidados. Se está a fim de alguém, mantenha segredo sobre isso. A dois, boa convivência.



GÊMEOS



Pra evitar perrengues, cuide de projetos realistas. Briga com amigos pode atrapalhar até a paquera. A dois, não procure problema onde não existe.



CÂNCER



Deixe as críticas de lado para manter a harmonia. À noite, poderá se divertir mais do que esperava. Um lance pode evoluir se conversar sobre seus desejos.



LEÃO



Um passeio para um lugar diferente pode vir a calhar, mas se precisa voltar ao trabalho, é melhor redobrar a atenção. Bom humor faz a diferença no romance.



VIRGEM



Seu sexto sentido está afiado. No trabalho, pode faltar tato e paciência nas negociações. Nos assuntos do coração, será difícil resistir ao seu charme.



LIBRA



Pode ser mais fácil cuidar de tarefas colaborativas. Há sinal de atritos na família. Se trabalha em casa ou com produtos para o lar, pode chegar longe.



ESCORPIÃO



Saúde e trabalho ocupam sua atenção. Será preciso esforço pra manter o foco. Astral descontraído nos relacionamentos. Evite falar só sobre trabalho com o love.



SAGITÁRIO



Vale a pena fazer uma fezinha e participar de alguns sorteios, desde que não exagere nos gastos. Invista no diálogo e no romantismo na vida amorosa.



CAPRICÓRNIO



Sua atenção se volta para assuntos domésticos e familiares, especialmente relacionados ao trabalho. Se está só, tente aproximação com crush novo.



AQUÁRIO



Pode se destacar em serviços que envolvam comunicação ou pequenos deslocamentos. Lidar com gente fofoqueira pode ser complicado - pense antes de falar algo.



PEIXES



Ouça a intuição se deseja uma fonte de renda alternativa - cuidado com projetos arriscados. A conquista pode surpreender. Com o mozão, reveja as contas.