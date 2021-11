Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 15/11/2021 06:00

ÁRIES



Terá energia para viver experiências e sonhos. Pode ter atrito com gente mais velha. Sair com amigos ajuda na paquera. Não se irrite com o par por tolices.



TOURO



Dia perfeito para recarregar as baterias. Mantenha seus planos em segredo. Se vai pegar estrada, atenção. No amor, não deixe que críticas atrapalhem.



GÊMEOS



Amizades em destaque, mas pode pintar briga se já vinham se desentendendo. Na saúde, cuidado com excessos. Há risco de disputa na paquera se está só.



CÂNCER



Busque equilíbrio entre as obrigações e a vida pessoal para se livrar do estresse. Risco de desentendimento com os próximos - pegue leve nas críticas.



LEÃO



Aja com tato para vencer as diferenças com alguém próximo. Exageros pedem atenção na saúde. Não deixe que o pessoal de casa palpite na sua vida amorosa.



VIRGEM



Na saúde, mas precisará de esforço para pôr bons hábitos em prática. Risco de briga com pessoas mais novas e com o mozão se não controlar seu temperamento.



LIBRA



Relações protegidas, mas podem surgir alguns perrengues por ciúme. Abuse do romantismo e chamegos com o mozão. Lance com paquera pode virar algo sério.



ESCORPIÃO



Se esforce para atingir metas. Relação com a família pode azedar. Evite atritos! Se anda de olho em alguém, suas expectativas podem desaparecer.



SAGITÁRIO



Os relacionamentos podem se desgastar com a possessividade. Com dinheiro, não gaste mais do que pode. Aposte no seu charme para dar a volta por cima de fofocas.



CAPRICÓRNIO



Assuntos envolvendo parentes podem ocupar seu tempo, como herança ou orçamento de casa. Arrume seu cantinho do jeito que gosta para afastar o estresse.



AQUÁRIO



A Lua destaca o desejo de encontrar a galera. Mas pode pintar gente maldosa na área. Na conquista, melhor não alimentar esperanças. Pegue leve nas cobranças.



PEIXES



Não é o melhor momento para resgatar suas reservas ou emprestar grana para amigo. A dois, não deixe que a saudade se transforme em problema mais sério.