As simpatias ajudam a conquistar o que é desejadoReprodução de Internet

Publicado 17/11/2021 16:01

Rio - As simpatias ajudam a atrair os resultados almejados para as esferas da vida. Caso você esteja querendo conquistar o sucesso profissional, recorra a elas para abrir os caminhos e atrair boas energias para esse desejo virar realidade.

Simpatia para triunfar na carreira



Em uma noite de lua cheia, acenda duas velas em um pires. Escreva o seu nome e o que você precisa em um papel branco. Em volta, coloque as pétalas de uma rosa amarela. Quando as velas queimarem, jogue o ritual no lixo.