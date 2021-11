Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 18/11/2021 06:00

ÁRIES



Concentre-se nas chances de encher o bolso, mas analise bem os prós e contras. Não misture amizade com dinheiro. No romance, pegue leve com o ciúme.



TOURO



Nada vai cair do céu e será preciso esforço. Ceder em alguns pontos será importante para manter a harmonia com todos, sejam parceiros de trabalho ou no amor.



GÊMEOS



Cuidado com assuntos de rotina: o excesso de confiança pode causar erros básicos. A saúde se beneficia com disciplina. Desafios nos assuntos do coração.



CÂNCER



Se precisar de conselhos, procure amigos. Mas há sinal de tensão para relacionamentos desgastados - ignore as provocações. O romance conta com boas energias!



LEÃO



Esforço extra para causar boa impressão no trabalho, com amigos ou o mozão: uma produção maior e dedicação às tarefas já são o suficiente.



VIRGEM



Colaboração dos colegas será importante no trabalho - não se distraia com o celular. À noite, pode ser preciso cuidado extra na saúde, especialmente à mesa.



LIBRA



Há sinal de boas novas com dinheiro. Não se apegue demais a bens materiais. Cuide melhor do corpo e deixar a preguiça bem longe. No amor, fuja de briguinhas.



ESCORPIÃO



Agir em equipe será o caminho para dar conta do que precisa fazer. Talvez precise deixar implicâncias de lado. A paquera ganha impulso e o amor, união.



SAGITÁRIO



Pode ter sucesso em tarefas complicadas cedo, principalmente com apoio da família. Se sentir sintomas estranhos, procure um médico. No amor, pode ter cobranças.



CAPRICÓRNIO



Bom dia para serviços que exigem criatividade e contatos. Amigos podem ajudar a driblar os perrengues. Investigue pra não disputar o crush com alguém da turma.



AQUÁRIO



Foque em tarefas que exijam responsabilidade e cuide das tarefas domésticas bem cedo. A família pode ajudar com grana, então evite brigas. Controle o ciúme.



PEIXES



Seu jeito falante favorece a troca de ideias, mas cuidado pra não se distrair. Sair da rotina aumenta a chance de romance. No amor, deixe o papo sério pra depois.