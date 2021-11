Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 21/11/2021 06:00

ÁRIES



Pode se divertir com os amigos. Logo cedo, cuidado para não se envolver em fofocas. Mudanças no visual serão bem-vindas. Bom humor anima os momentos a dois.



TOURO



Cuidado para não exagerar nos gastos. Evite misturar dinheiro e amizade. O Sol destaca sua sensualidade e vai ser difícil alguém resistir aos seus encantos.



GÊMEOS



Pode começar o dia implicando com gente mais velha, conservadora ou chata. Não perca tempo com gente que nem vale a pena! A sintonia se destaca no romance.



CÂNCER



Se tem planos de viagem, ouça sua intuição para saber se vale a pena seguir em frente. Saúde e trabalho vão exigir empenho. No amor, carinho e diversão.



LEÃO



Terá que se esforçar para manter a paz nas amizades. Se anda distante de amigos, há chance de reparar o estrago com diplomacia. Se está só, olhe ao redor.



VIRGEM



Controle seu temperamento, especialmente se já tem um amor. O corpo precisa de atenção - nada de passar o dia no sofá. No romance, muito carinho pra dar.



LIBRA



De manhã, será preciso calma para dar conta das atividades. O desejo de viajar ou se divertir com os amigos continua alto. No amor, a conversa ganha destaque.



ESCORPIÃO



Pode ser necessário jogo de cintura pra evitar confusão. Seu desejo por segurança e estabilidade tende a crescer, mas pegue leve e não sufoque o mozão.



SAGITÁRIO



Logo cedo, o astral pode pesar em casa, mas as coisas melhoram. Com o amor, controle o ciúme pra evitar briga. Aposte no seu carisma e vai arrasar na paquera!



CAPRICÓRNIO



Na saúde, abandone maus hábitos, cuide da alimentação e pratique exercícios, sem dar atenção a promessas absurdas. Amigos podem dar um up na vida amorosa.



AQUÁRIO



Redobre a atenção nas finanças. Se a possessividade der as caras, controle seu temperamento. Suas chances de brilhar na paquera serão maiores à tarde.



PEIXES



Seu humor pode azedar na hora de lidar com problemas domésticos. A dica é ceder em algumas coisas e ficar no seu canto. Se der para viajar, aproveite.