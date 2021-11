Sistema Solar - Reprodução de Internet

Sistema SolarReprodução de Internet

Publicado 20/11/2021 06:00

ÁRIES



Conversas podem trazer resultados no trabalho. Mas, à noite, a impaciência pode surgir. Evite transformar uma discussão em algo sério, inclusive no romance.



TOURO



A habilidade para lidar com dinheiro se destaca, mas é melhor não gastar demais ou vai arrumar problema. Evitar cobranças no romance não será tarefa fácil.



GÊMEOS



No serviço, busque apoio de pessoas criativas. Colocar em prática o que aprendeu pode render elogios. Cuidado com a saúde. Na paixão, tenha mais ação.



CÂNCER



Aproveite para ficar no seu canto. Com sua intuição, pode descobrir um segredo. Uma briga ou até término de namoro pode abalar seu coração.



LEÃO



Alguém em quem confia e que está ao seu lado há um bom tempo pode oferecer conselhos importantes. O ciúme pode se tornar um vilão no romance à noite.



VIRGEM



Assuntos profissionais podem ser resolvidos logo cedo. Foco na saúde - ajustes podem fazer diferença. Não deixe fofoca ou indireta abalar seu humor.



LIBRA



Agarre oportunidades de dar um rolê por aí, mas só depois de cumprir o trabalho. Romance a distância pode dar bom. A dois, cuidado com o ciúme.



ESCORPIÃO



Tire um tempo para refletir e encerrar um ciclo. Astral favorável para mudanças em casa. Em família, pode pintar briga. A paixão promete incendiar o sexo.



SAGITÁRIO



Relacionamentos em alta, mas à noite é escolha as palavras com cuidado. Lance tem chances de evoluir pra algo estável. Com o mozão, evite assuntos delicados.



CAPRICÓRNIO



O serviço pode render e trazer uma grana a mais. Se busca emprego, pode se sair bem. À noite, é melhor não misturar amizade e dinheiro. Rotina na vida amorosa.



AQUÁRIO



Se precisa trabalhar, resolva suas tarefas rapidinho e depois aproveite pra entrar em contato com amigos. À noite, o astral muda e há risco de brigas.



PEIXES



Seu lado caseiro segue em alta. Aproveite para fortalecer laços familiares. Paquera animada, mas a distância talvez atrapalhe. Uma viagem a dois talvez dê ruim.