ConstelaçãoESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 23/11/2021 06:00

ÁRIES



Bom dia para uma reforma em casa. Chance de ganhos com trabalho relacionado ao lar. Assunto antigo pode dar uma mão à paquera. Curta seu cantinho com o par!



TOURO



Compartilhar ideias com colegas pode ser o início de um projeto. Se está na pista, saia para ser vista! Se tem alguém, um bom papo fortalece a relação.



GÊMEOS



Avalie se é o caso de mostrar mais serviço ou assumir trabalho extra. Uma grana que nem esperava mais pode chegar, só não comente com qualquer um.



CÂNCER



Logo cedo, pode fazer contatos importantes ou influenciar com suas ideias. Vai se expressar com mais facilidade e isso fará toda a diferença no romance.



LEÃO



Pense duas vezes antes de tomar uma decisão agora. Mas sua intuição está em alta - aproveite para descobrir quem merece confiança. O sexo pode pegar fogo.



VIRGEM



Aposte na parceria com colegas com interesses parecidos. O trabalho traz surpresas ao se arriscar mais. Se está só, pode se enroscar com alguém da turma.



LIBRA



Com pique de sobra, vai encher o bolso graças ao seu esforço. Cuidados com a saúde contam com excelentes vibes. A vida amorosa anda meio devagar.



ESCORPIÃO



Pode se destacar ao lidar com clientes de fora ou trocar ideias com os colegas. Momentos divertidos com quem ama. Na paquera, distância não será problema.



SAGITÁRIO



Mudanças estão a caminho no trabalho e no lar.. A saúde pode se beneficiar de ajustes na alimentação. Será fácil encantar com sua sensualidade.



CAPRICÓRNIO



A disposição para atuar em equipe pode abrir oportunidades no trabalho. Lance que começou por acaso tem chances de se firmar. Se tem um mozão, romance protegido.



AQUÁRIO



Se precisa de grana, terá que se dedicar em dobro, mas seu esforço será recompensado. Vale a pena praticar exercícios ou abandonar um mau hábito.



PEIXES



No trabalho, vai ser mais fácil se destacar se lida com pessoas mais jovens. Reserve um tempo para se divertir. Vida amorosa animada.