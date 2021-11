Amor - Reprodução de Internet

AmorReprodução de Internet

Publicado 24/11/2021 16:10

Rio - As simpatias ajudam a fortalecer a limpeza espiritual e a afastar as más energias, assim, abrem os caminhos para o bom andamento da vida. Quando os assuntos são relacionados ao amor, os rituais costumam auxiliar na hora de atrair ou manter uma pessoa na vida. Anote a receita para fisgar a paquera!

Leia Mais Está precisando restaurar a energia? Anote o banho!



Simpatia para fisgar a paquera



Pegue uma banana e escreva com um objeto de ponta fina o nome do seu amor. Guarde a banana na geladeira e no fim do dia coma a fruta.