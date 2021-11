Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 24/11/2021 06:00

ÁRIES



Relação com a família pode ficar meio tensa. Vigie suas atitudes e palavras. No trabalho, será preciso foco, mas vai sobrar animação para se divertir depois.



TOURO



Tenha calma para expressar suas ideias. Pode se sair melhor em tarefas práticas. Vai ser divertido curtir a família. A atração incendeia os lençóis.



GÊMEOS



Pela manhã, há sinal de imprevistos com dinheiro e talvez tenha que cortar algumas coisinhas da sua lista de desejos. No romance, o diálogo ajuda em tudo.



CÂNCER



Pode ter coisas pra resolver, mas foque no que importa e tente não se irritar. Pode ter oportunidade de encher o bolso. A dois, controle seu lado possessivo.



LEÃO



No trabalho, você precisa ter cautela para não se sobrecarregar. Talvez a saúde precise de cuidados extras. No amor, invista na sensualidade.



VIRGEM



Melhor ficar longe das redes sociais pra não embarcar em treta. Reserve um tempo para relaxar. Pode ser necessário tato para lidar com o amor.



LIBRA



Será preciso boa vontade para evitar briga em casa. Mas, à tarde, vai dar um show de popularidade! No amor, aproveite para conversar e resolver mal-entendidos.



ESCORPIÃO



Aproveite a manhã para contatos importantes, mas cuidado com mal-entendidos. Pode rolar grana extra. Sua popularidade pode trazer novidades no amor.



SAGITÁRIO



Assuntos envolvendo dinheiro exigem atenção. Vai se comunicar melhor a partir de agora. Se quer um amor, saia da rotina. O romance promete ótimos momentos.



CAPRICÓRNIO



Logo cedo, atenção no que está acontecendo ao seu redor e faça um esforço para se entender com todo mundo. Mantenha alguns interesses pessoais em segredo.



AQUÁRIO



Pode ser mais fácil cuidar de tarefas a sós pela manhã, mas à tarde vai buscar companhia. Pode achar novas maneiras de fortalecer os laços no amor.



PEIXES



A convivência com os amigos pode ficar um pouco tumultuada - fique longe das redes sociais. Dedique-se ao trabalho. No romance, será preciso lidar com a rotina.