JúpiterReprodução de Internet

Publicado 30/11/2021 06:00

ÁRIES



Mostre que possui um lado sociável e solidário. Bom momento para estudar. No romance, a dica é respirar fundo e driblar imprevistos e tretas.



TOURO



Assuntos do dia a dia vão exigir atenção - não desconte as frustrações na comida. No romance, pode surgir oportunidade de passear.



GÊMEOS



A Lua sinaliza alguns perrengues, principalmente se já tem compromisso. O jeito é se dedicar mais ao trabalho. Já a paquera conta com boas vibes.



CÂNCER



Boas mudanças podem acontecer no trabalho e nas finanças. Podem surgir diferenças com familiares, tenha paciência. Lidar com o ciúme pode ser um desafio.



LEÃO



Falar demais, esquecer documentos ou detalhes importantes podem trazer prejuízo no serviço - foque no momento. Bate-papo e carinho animam o romance.



VIRGEM



Atenção com dinheiro - controle os gastos. O trabalho conta com vibes mais favoráveis; aos poucos, pode trazer o retorno que deseja. No romance, pegue leve.



LIBRA



Use a manhã pra resolver assuntos em casa. Estará comunicativa no trabalho, mas aprenda a ceder em família. A disposição para conversar protege a relação a dois.



ESCORPIÃO



Trabalhar no seu canto pode ser mais produtivo. Há risco de perder informação importante ou ser alvo de gente fofoqueira. Converse pra esclarecer tudo.



SAGITÁRIO



Astral favorável para expandir contatos e estreitar laços com pessoas queridas. Só não misture amizade e dinheiro. O romance ganha entrosamento.



CAPRICÓRNIO



No trabalho, mostre que dá conta da sua parte. Se pintar boas novas nas finanças, mantenha segredo. Talvez seja hora de conversar sobre o futuro do romance.



AQUÁRIO



Relação com os amigos em destaque, mas foque nas tarefas primeiro. Pode entrar grana inesperada. Não deixe que a distância se torne problema no romance.



PEIXES



Vai ser preciso jogo de cintura para as mudanças. Faça o possível para não perder a paciência com amigos. Na paquera, alguém misterioso pode ganhar seu coração.