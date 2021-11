Planeta Terra - Reprodução de Internet

Planeta TerraReprodução de Internet

Publicado 28/11/2021 06:00

ÁRIES



Boas vibes para mergulhar no trabalho e fazer ajustes nos hábitos saudáveis. Paquera com alguém que vê sempre pode emplacar. Se tem alguém, dê atenção.



TOURO



Vai sobrar disposição para o lazer, mas pode surgir rivalidade nas amizades e será preciso bom humor. Veja se não está disputando o crush com alguém.



GÊMEOS



Seu lado caseiro está em alta e há sinal de boas novas para reforma ou mudança. Com o mozão, curta seu cantinho. Na paquera, pode aparecer um ex.



CÂNCER



Faça algo divertido com quem ama, nem que seja uma troca de mensagens. Se pensa em viajar, vale rever tudo pra não ter erro no caminho.



LEÃO



Pode ser interessante assumir um trabalho extra e pode surgir uma oportunidade com alguém da família. Só não saia gastando a grana que ainda não tem.



VIRGEM



Vale tudo pra afastar a rotina. Briga com o mozão pode surgir à tarde - tente acalmar os ânimos. Pode pintar uma paixão se o seu coração estiver vago.



LIBRA



Vale a pena ir com calma na hora de se divertir, pois a saúde precisa de atenção.. Pode receber grana extra. A vida amorosa vai exigir mais confiança.



ESCORPIÃO



Programa para se divertir junto com os amigos será a melhor pedida, só cuidado para não disputar um crush com alguém. Com o mozão, a sintonia deve crescer.



SAGITÁRIO



Terá disposição para correr atrás do que quer, mesmo que precise deixar de lado a diversão. Baixe as expectativas na paquera e as cobranças com o mozão.



CAPRICÓRNIO



Boas energias pra fazer a viagem que vinha sonhando. Controle a ansiedade com exercícios. Paquera das redes sociais tem chance de dar certo. Descontração a dois.



AQUÁRIO



Precisa de bom-senso com dinheiro. Pode se sentir melhor com mudanças no visual ou em casa. Desejo em alta para quem tem compromisso. Não confunda atração com amor.



PEIXES



Se andou se desentendendo com pessoas queridas, uma boa conversa pode esclarecer as coisas. Na paquera, dê chance a alguém que conheceu através dos amigos.