Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 29/11/2021 06:00

ÁRIES



Você começa a semana com mais habilidade para lidar com as pessoas de modo geral. Aproveite para agir em equipe. No amor, a sintonia cresce.



TOURO



Vai dar conta de serviços complexos. Cuidados com a saúde ganham destaque. A rotina talvez tire o brilho do romance. Se está só, pode rolar paquera com colega.



GÊMEOS



Trabalho em equipe está protegido. Você será capaz de focar a energia em projetos práticos. Doses de romantismo com o mozão e muito brilho na conquista.



CÂNCER



Energia pra botar ordem na casa e no serviço. A família terá papel importante na vida profissional. Pode ser difícil esquecer um amor antigo - não desanime.



LEÃO



Pode tirar proveito da sua habilidade de comunicação e expandir contatos. Mudanças ou consertos devem correr bem. Atenção ao redor e diálogo animam a vida amorosa.



VIRGEM



Não deixe passar a chance de pegar serviço extra se precisa de grana. Tire um tempo para organizar as contas. A possessividade dá as caras no romance.



LIBRA



Mergulhe no serviço e foque nos resultados. Faça contatos, ouça novos pontos de vista. A comunicação é a chave do sucesso na vida amorosa.



ESCORPIÃO



Apele para sua intuição para identificar boas oportunidades. Tudo indica que vai se encantar por alguém que já conhece. No romance, excelentes energias.



SAGITÁRIO



Bom dia para ajudar alguém ou correr atrás de um projeto novo. Pode ser uma boa tirar um tempo pra repor as energias. O romance também segue animado.



CAPRICÓRNIO



Vai se importar com sua imagem, mas precisa botar as mãos na massa se quiser impressionar. Aproveite as ideias para grana extra. Tente ter leveza na intimidade.



AQUÁRIO



Pode pintar uma oportunidade de trabalho. Invista em conhecimento. Boas novas na conquista. No romance, tente espantar a rotina.



PEIXES



As coisas vão ficar tumultuadas mas no final tudo vai correr bem. Programe-se se for fazer mudanças no trabalho. Fortes emoções na cama!