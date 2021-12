Janela - Reprodução de Internet

JanelaReprodução de Internet

Publicado 01/12/2021 17:00

Rio - O mau-olhado é como as energias negativas enviadas para outra pessoa são popularmente conhecidas. Quem as recebe costuma sentir cansaço, angústia e desânimo. Você sabia que as simpatias podem ajudar a proteger contra essa vibração? Aprenda o ritual!



Leia Mais Horóscopo do dia: previsões para 1 de dezembro de 2021

Ritual para energizar a casa



Coloque uma pedrinha de sal grosso em cada cômodo, mentalizando que está afastando as energias que não pertencem ao ambiente. No final, reze um Pai-Nosso e varra a casa como de costume. O ritual pode ser repetido toda semana.