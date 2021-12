Planeta Terra - Reprodução de Internet

Publicado 06/12/2021 06:00

ÁRIES



Se você está insatisfeita com seu emprego, planeje mudanças com cuidado. Pode ganhar mais grana inovando. No amor, você vai estar mais poderosa.



TOURO



Agir em equipe ou sociedade será uma ótima opção. Pode aprender coisas novas e trocar conhecimentos. Na paquera, você pode conhecer alguém interessante.



GÊMEOS



Talvez tome uma decisão transformadora hoje no emprego. Pode pintar uma promoção muito desejada. Atração por colega pode ficar mais forte.



CÂNCER



Os astros indicam uma fase muito positiva para formar parcerias. Seja mais produtiva no emprego com o seu entusiasmo. A vida a dois pode se fortalecer.



LEÃO



Assuntos de casa podem exigir decisões rápidas. Assuma as rédeas da situação, mas não seja autoritária. Em casal, apoie os projetos do seu par.



VIRGEM



Muita criatividade no emprego. Pode se dar bem com as pessoas em geral. No amor, seu charme será irresistível e pode se declarar para o crush.



LIBRA



Se planeja se mudar ou reformar a casa, o céu envia ótimas vibrações. Quem quer faturar pode descobrir algo lucrativo para fazer em casa ou com parentes.



ESCORPIÃO



Terá facilidade para defender suas ideias, o que deve facilitar o trabalho. Na conquista, cheque se vocês combinam. A dois, resolva divergências com diálogo.



SAGITÁRIO



Preocupação com dívida ou vontade de melhorar de vida serão estímulos para mergulhar no trabalho. No campo sentimental, vai querer compromisso.



CAPRICÓRNIO



No trabalho, busque o apoio dos colegas. Vai ser fácil chamar a atenção na conquista, mas não acredite em tudo que ouvir. Ótima sintonia a dois.



AQUÁRIO



Estará cheia de garra, mas não comente seus planos com ninguém. Pode se envolver com alguém do trabalho. Na vida a dois, um pouco de privacidade fará bem.



PEIXES



Pense mais no seu futuro. Busque cursos que abram novas portas. Sua popularidade está com tudo, mas talvez prefira curtir a liberdade. A dois, façam planos!