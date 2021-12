Júpiter - Reprodução de Internet

Publicado 07/12/2021 06:00

ÁRIES



O seu lado mais ambicioso vai ser despertado. A Lua pode trazer ideias inovadoras. Você usará todo seu poder de sedução para envolver quem deseja.



TOURO



O desejo de progredir será um incentivo para você se dedicar à carreira. Pode iniciar uma parceria vantajosa. No romance, discussões podem pintar.



GÊMEOS



Mudanças podem agitar o seu dia no emprego. Tenha um pouco de jogo de cintura. As afinidades contarão mais pontos para você na conquista.



CÂNCER



Trabalhar em equipe será uma ótima opção. Motive os colegas com seu entusiasmo e criatividade. Sua sensualidade vai estar aflorada com o mozão.



LEÃO



Fique atenta a boas oportunidades profissionais. Pode iniciar um negócio ou formar parcerias. Uma atração

inesperada pode bagunçar seus sentimentos.



VIRGEM



Vai ter mais disposição para encarar as responsabilidades. Escolha as palavras com cuidado no trabalho. Na união, não deixe a família interferir demais.



LIBRA



Terá boas ideias no emprego e habilidade para vendas e negociações. Só cuidado para não se envolver em fofocas ou mal-entendidos. O amor recebe bons estímulos.



ESCORPIÃO



Pode ter conversa séria com alguém - mantenha a calma. Há chance de apresentar ideia ou projeto que guarda. No amor, mostre o que quer, sem abusar das cobranças.



SAGITÁRIO



Pode pintar grana inesperada, só não gaste com besteira. Será fácil se comunicar no trabalho, mas pode se

desentender com parentes. Surpreenda no sexo.



CAPRICÓRNIO



Mire em seus ideais e vá à luta. Pode se apaixonar por alguém da turma. Não dê ouvidos a fofocas e esclareça qualquer dúvida com o mozão.



AQUÁRIO



Os dons do seu signo estão aguçados. Evite emprestar dinheiro. Romance secreto pode agitar a rotina. Na união, planos podem ser adiados por falta de grana.



PEIXES



Vai querer ficar no seu canto. É melhor não bater de frente com os chefes. Pode se interessar por alguém de outra cidade. Confie e respeite as diferenças do par.