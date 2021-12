Sistema Solar - Reprodução de Internet

Publicado 08/12/2021 06:00

ÁRIES



A Lua estimula as parcerias de trabalho. Evite misturar dinheiro com amizade. Boa sintonia com alguém da turma pode se transformar em amor.



TOURO



Utilize seu jogo de cintura para não brigar no serviço. Procure encontrar soluções que fiquem no meio-termo. Planeje novos objetivos no relacionamento.



GÊMEOS



Tenha cuidado para não se precipitar na profissão. Aprenda coisas novas com os colegas mais experientes. Muita união na vida a dois.



CÂNCER



Os astros alertam que você pode ter gastos inesperados se apostar alto demais. Não abuse da sorte. Pode pintar atração por alguém conhecido.



LEÃO



Tensões familiares podem rolar se você tem uma parceria com parentes. Meça as suas palavras. Se está solteira, tem boas chances de iniciar um namoro.



VIRGEM



O trabalho deve exigir mais de você de manhã. Desafios relacionados a novas tarefas podem surgir. No

relacionamento, boa noite para tomar decisões.



LIBRA



No trabalho, vai conseguir o que quiser com carisma. Seu único desafio será controlar os gastos. Sucesso garantido na paquera e no romance.



ESCORPIÃO



Tensão em família, principalmente se trabalha com parentes - maneire na franqueza. Pode lucrar com algo que você sabe fazer bem. No amor, deixe o passado para trás.



SAGITÁRIO



Pode ter problema com fofoca ou mal-entendido no trabalho - cuidado com o que vai dizer. Na paquera, explore seu jeito extrovertido. A dois, esclareça dúvidas.



CAPRICÓRNIO



Pode ter prejuízo no início do dia, por isso, evite comprar algo, fechar negócios ou empréstimos, principalmente com amigos. No amor, controle o ciúme.



AQUÁRIO



Cuidado para não bater de frente com chefes e parentes. Ótima fase para conhecer gente nova e arranjar paqueras! Na união, o companheirismo deve aumentar.



PEIXES



Cuidado com fofocas e intrigas. Não permita que enganem você. Chance de romance secreto com alguém do trabalho. Compartilhe sonhos com seu bem.