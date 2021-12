Oxum - Reprodução de Internet

OxumReprodução de Internet

Publicado 08/12/2021 11:33

Rio - O dia de Oxum é celebrado nesta quarta-feira. Cultuada no Candomblé e na Umbanda, é conhecida como o orixá das águas doces, da fertilidade, do amor, das mulheres grávidas, das crianças recém-nascidas e da prosperidade. Aproveite o dia da divindade para fazer uma simpatia para atrair riquezas.

Pegue uma fatia de mamão e coloque em um prato branco. Regue o pedaço da fruta com mel e ponha 7 moedas, mentalizando a prosperidade na vida financeira. Em seguida, deixe em um local alto por 7 dias. Depois do período, com muito respeito, descarte a simpatia em um local de natureza. As moedas e o prato podem ser usados novamente.