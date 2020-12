Oxum Reprodução de Internet

Por O Dia

Rio - O dia de Oxum é celebrado nesta terça-feira. Cultuada no Candomblé e na Umbanda, é conhecida como o orixá das águas doces, da fertilidade, do amor, das mulheres grávidas e das crianças recém-nascidas.

O praticante da espiritualidade universalista Leonardo Almeida, do Espaço Ilumina, explica que a divindade é símbolo do empoderamento feminino e da maternidade. “A energia de Oxum pode ser representada por um peixe, que é próspero e símbolo de fartura, como por uma coruja, dotada de mistério e ligada à feitiçaria.”



Já Rodrigo Almeida, também do Espaço Ilumina, conta que os símbolos atribuídos à Oxum são o mel, que representa tudo de mais doce que há na natureza, e o espelho, que caracteriza a vaidade, o brilho, afasta o mal e a inveja do caminho.



Ainda de acordo com Rodrigo, os filhos de Oxum são conhecidos pela vaidade, beleza e cuidado com a aparência física. “São pessoas choronas, que gostam de estar com a família, são populares e batalhadores. Não fogem da luta e estão sempre dispostos para ajudar. Costumam ter o dom para coisas manuais e são grandes líderes. É importante ressaltar que a confirmação do orixá de cada pessoa se dá a partir do jogo de búzios.”



No sincretismo religioso, a divindade é associada à Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora da Conceição. Ela é a representação da grande mãe dos orixás. De acordo com Rodrigo Almeida, depois de Iemanjá é a divindade mais conhecida no Brasil.



Em homenagem à Oxum, Leonardo diz que uma vela pode ser acesa e que o número que rege a divindade é o 5. Ele afirma ainda que a cor que a representa é o amarelo. “Pode ser ofertado o Omolocum, que é um prato feito com feijão fradinho, cebola, camarão seco, azeite e cinco ovos. O melão também pode ser oferecido para a divindade. Abra a tampa da fruta, tire toda a semente de dentro, coloque mel, feijão fradinho cozido e depois coloque os pedidos dentro. Em seguida, tampe e amarre com uma a fita de cetim amarela ou azul escuro. Oferte em uma cachoeira ou um lugar bonito e verde.”