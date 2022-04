Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 15/04/2022 06:00

ÁRIES



Aposte nas conversas por redes sociais. Vai ter dificuldade para focar em assunto ou uma pessoa. Há sinal de paquera com um conhecido.



TOURO



A Lua traz mais jogo de cintura para o seu signo. Adapte-se ao momento e busque novas maneiras de atingir suas metas. Invista em novidades no amor.



GÊMEOS



O seu senso de humor vai estar em alta. Interações com amigos vão te fazer bem. Uma paquera com alguém da sua turma pode surgir.



CÂNCER



Pense mais e evite expor as suas emoções. Prefira manter o contato com as pessoas queridas a distância. Papos profundos vão marcar a relação.



LEÃO



Os relacionamentos vão marcar o seu dia. Vai ser o centro das rodas de bate-papo. Se estiver na pista, escolha bem a sua paquera.



VIRGEM



Pode se sentir indeciso sobre as suas metas. Há sinal de mudanças na profissão. Se adapte às novidades. Vai ser muito popular na conquista.



LIBRA



Vai ter facilidade para se relacionar com as pessoas. Há risco de passar sufocos se não controlar a ambição. O relacionamento vai melhorar.



ESCORPIÃO



Você vai se adaptar bem às mudanças do seu dia. A rotina no trabalho vai exigir resistência. No amor, a relação não vai enfrentar problemas.



SAGITÁRIO



Utilize o seu senso de humor para conversar bastante hoje. Boas parcerias no trabalho podem surgir. Chances de se envolver com mais de uma paquera.



CAPRICÓRNIO



A Lua favorece contatos profissionais. Há risco de instabilidade emocional, o que pode afetar o trabalho. No amor, pode se abrir para novidades.



AQUÁRIO



Pode se relacionar com facilidade com aqueles ao seu redor. Use a sua habilidade comunicativa na sua profissão. Vai animar as coisas no romance.



PEIXES



Tome cuidado para não perder a hora do trabalho. Há sinal de mudança de residência. Se estiver solteira, um familiar pode te apresentar alguém.