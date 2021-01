A taça da Libertadores exposta no estádio do Maracanã Conmebol/Divulgação

30/01/2021

Rio - Santos e Palmeiras se encaram pela final da Libertadores, no Maracanã, neste sábado. Flamengo e Fluminense, administradores do estádio, não vão receber nada pelo aluguel para a Conmebol, nem mesmo o Estado do Rio de Janeiro.

A cessão será de graça visto que o Governo e a Conmebol chegaram a um acordo no qual a entidade arcará com todos os custos de operação e decoração do Maracanã. O Estado do Rio entendeu que por se tratar de um grande evento, acabaria trazendo público e movimentando a economia.



O contrato foi assinado antes da pandemia do novo coronavírus. Com o Maracanã á disposição da Conmebol, Flamengo e Fluminense tiveram que mandar seus jogos, pelo Campeonato Brasileiro, em outros estádios.