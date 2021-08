Rebeca Andrade conquistou o ouro no salto e a prata no geral individual - AFP

Publicado 08/08/2021 00:00

Reduzida a um bom programa de esportes de televisão chega ao fim hoje a Olimpíada de Tóquio deixando os japoneses, que sempre se posicionaram contra a realização temendo a propagação do vírus muito mais preocupados do que saudosos. Nós, como sempre, comemorando feitos de alguns heróis episódicos responsáveis pelas poucas medalhas de ouro conquistadas. Um país como o nosso, com mais de 200 milhões de habitantes, deveria ser protagonista e não mero participante. Faz muita falta o esporte nas escolas, as competições que estimulariam nossas crianças a se movimentarem, trocando o tablete pelos exercícios ao ar livre que socializam e fazem bem a saúde física e mental. Vejo com tristeza o Brasil mal colocado no quadro geral de medalhas, conformado com o que lhe tocou e comemorando como se fosse um grande feito. Parabéns aos nossos poucos e valorosos heróis de ouro, feitos vencedores às próprias custas.