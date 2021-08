Kylian Mbappe ao lado de Lionel Messi - AFP

Publicado 30/08/2021 15:31

França - Não será desta vez que o atacante Kylian Mbappé será jogador do Real Madrid. De acordo com informações do portal francês "RMC Sport", o clube espanhol desistiu de contratar o jogador do PSG. Com isso, ao menos até o fim do ano, o jovem, de 22 anos, irá atuar ao lado de Lionel Messi e Neymar. A janela de transferências da Europa se encerra nesta terça-feira.

Dificilmente, o francês não será jogador do Real Madrid. Com contrato com o PSG até o fim da temporada, o jovem já poderá assinar um pré-contrato com outro clube no começo de 2022. Para não perder o atleta de graça, o clube de Paris deverá negociá-lo na próxima janela de transferências.



Mbappé já deixou claro que deseja deixar o PSG rumo ao Real Madrid. Nem mesmo a chegada de Lionel Messi mudou os planos do jogador. Revelado pelo Monaco, o atacante, de 22 anos, atua pelo Paris Saint-Germain desde 2017.

Segundo informações da imprensa europeia, o Real havia oferecido 170 milhões de euros, mais 10 milhões em variáveis (R$ 1,1 bilhão, no total) para contar com o atacante. O PSG pediu 200 milhões de euros, ou os 180 milhões mais um jogador por Mbappé. As condições foram consideradas inviáveis para o clube espanhol.