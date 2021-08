Aniela Bogusz - Reprodução

Aniela BoguszReprodução

Publicado 30/08/2021 15:38

Rio - As lutadoras polonesas Ewa Brodnicka e Aniela Bogusz são conhecidas pela sensualidade nas redes sociais. No entanto, uma delas tomou uma decisão que desagradou a outra antes da tradicional encarada que precede as lutas no MMA. Ewa provocou a compatriota com um vibrador e gerou uma grande irritação de Aniela.

Co za prezent od Ewy Brodnickiej dla „Lil Masti”



PPV na https://t.co/hP17a9FyPo pic.twitter.com/ubrr3BEkcE — HIGH League (@HIGHLeaguePL) August 27, 2021

Ewa chegou a aproximar o objeto do rosto de Aniela, que partiu para cima da adversária. Bogusz, além de lutadora, também uma influenciadora digital conhecida por abordar assuntos eróticos em suas páginas. No confronto, Aniela levou a melhor e venceu no 3º round.



Após a derrota, Ewa, afirmou em entrevista que tinha uma lesão no joelho e pediu uma revanche contra a algoz. As duas fazem parte da franquia de MMA, High League.