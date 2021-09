Caio Ribeiro raspou o cabelo - Reprodução/Redes Sociais

Caio Ribeiro raspou o cabeloReprodução/Redes Sociais

Publicado 08/09/2021 10:50

Rio - No fim do tratamento contra o câncer, Caio Ribeiro raspou o cabelo. Em decorrência da quimioterapia, o comentarista do Grupo Globo já havia anunciado que seus fios estavam caindo. Na última terça-feira, em tom bem-humorado, o ex-jogador publicou uma foto careca.

Em uma rede social, Caio Ribeiro brincou com a nova aparência e se comparou com o ex-tenista norte-americano Andre Gassi.

Após a revelação do diagnóstico, o comentarista anunciou a queda do cabelo.

"Pretendo continuar trabalhando, estou com energia, com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca no ar. Mas forte, porque tenho certeza de que a gente vai passar por tudo isso junto", afirmou.

Depois do relato, uma rede de suporte foi criada em apoio a Caio Ribeiro. Com participação de Galvão Bueno, clubes e ex-atletas, o ex-jogador recebeu uma onda de carinho.