Presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho - Divulgação

Presidente do Atlético-MG, Sérgio CoelhoDivulgação

Publicado 11/12/2021 14:55

Rio - O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, entrou para a história do clube após ser o mandatário no ano em que o Alvinegro quebrou um jejum de 50 anos sem títulos do Brasileiro. No entanto, na opinião do presidente do Galo, o jejum do clube mineiro teve a arbitragem como responsável. Em participação da premiação da CBF dos melhores do Brasileirão de 2021, o dirigente afirmou que o Atlético deveria ter ao menos mais quatro títulos.

"Uma das coisas que eu gosto de deixar sempre claro para todos, voltando no passado, é que hoje estamos senso bi, mas era para ser hexa. Se não fossem as arbitragens desastrosas e até duvidosas em 77, 80, 85, nós seríamos hoje hexacampeões. Portanto, temos esse sentimento de injustiça. Mas vida que segue, vamos continuar o trabalho porque o que passou não vai voltar", disse o presidente, que depois também citou a final de 1999, perdida para o Corinthians.

Um dos títulos citados pelo presidente, o de 1980, o Atlético-MG foi derrotado pelo Flamengo na decisão. A conquista foi a primeira de âmbito nacional da geração comandada por Zico que levaria mais três Brasileiros, uma Libertadores e um Mundial de Clubes.