Rio - O ex-jogador do Corinthians e apresentador da Band, Neto, disparou contra o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, que após a vitória sobre o Flamengo, na última rodada do Brasileiro, tirou a máscara de um jornalista em entrevista coletiva. O ídolo corintiano fez muitas críticas a postura do dirigente.

"Você, presidente do Atlético-GO, que Deus proteja você, sua família. Quero saber quem vai proteger o repórter, que teve a máscara arrancada. Se ele tivesse agredido o dirigente, talvez ele tivesse sido processado. Eu não sou Bolsonaro, nem aqui e nem morto. Jamais seria. E eu jamais concordaria em relação em relação a ideologia política de fazer uma barbaridade como essa. Parabéns, ao Atlético-GO, o que ele fez foi uma vergonha", afirmou.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, deu uma declaração polêmica durante a entrevista coletiva da última quinta-feira, após a vitória do Dragão sobre o Flamengo, na última rodada do Brasileiro. Após o fim da partida, o dirigente pediu para um jornalista tirar a máscara.

"Presidente, o Marcelo Cabo (técnico do Atlético Goianiense) atingiu todos os objetivos?", perguntou o jornalista. "Nós somos Bolsonaro, né? Tira a máscara", disse Adson Batista, já retirando a proteção do jornalista por conta própria.



Adson Batista já entrou em polêmicas ao exaltar Jair Bolsonaro. Em junho deste ano, o presidente do Atlético Goianiense chamou o técnico da seleção brasileira, Tite de "esquerdista", após o treinador criticar a realização da Copa América no Brasil.



"Está de brincadeira, né, Tite? Fica aí filosofando, esquerdista, tinha que ver o futebol, podia vir ver o Atlético. Futebol não tem cep, brota em qualquer lugar. Aliás ontem vi o jogo da Seleção e que jogo ruim, hein? Povo só querendo politizar… e a melhor coisa do mundo é jogar futebol, dedicar à profissão. Copa América no Brasil é fantástica e aí ficam com essas conversinhas", disse à Rádio Bandeirantes Goiânia na época.